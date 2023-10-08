В Рязани утвердили начнут принимать документы на должность мэра с 12 октября

Срок начала приёма документов от кандидатов на пост мэра следующий: с 12 октября по 1 ноября. Председателем комиссии конкурса стала министр территориальной политики области Жанна Фомина, зампредом — председатель гордумы Татьяна Панфилова Напомним, конкурс на пост главы администрации Рязани пройдёт 10 ноября.
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