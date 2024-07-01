СБУ сообщила о попытке госпереворота на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила попытку госпереворота в стране. Оперативники задержали группу «общественных активистов и провокаторов», готовивших беспорядки в Киеве, в том числе захват Верховной рады.
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