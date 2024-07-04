Опубликован список рекомендованных чиновникам отечественных автомобилей

В перечень включили модели «ГАЗа», Lada Largus и Xcite Минпромторг решил расширить отечественных автомобилей, рекомендованных для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, увеличив его до 14 брендов (более 40 моделей).
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