Теперь «Лемана ПРО»: как изменился магазин в Санкт-Петербурге после ребрендинга

Директор гипермаркета «Лемана ПРО» в Санкт-Петербурге Надежда Шайтанова рассказала, о каких переменах идет речь и что изменилось для покупателей «Лемана ПРО» (ранее «Леруа Мерлен») завершила ребрендинг всех 11 гипермаркетов в Санкт-Петербурге, узнал корреспондент Neva.