Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Нет предела дебилизму!СК Пермского края...
  • Игорь Петров
    От Рейхстага не останется даже пыли...Хойсген призвал к...
  • StarPer
    Правильно Матвеев сказал, пришедшие с СВО будут мочить мигрантов, вот вам и религиозная почва.Кадыров предложил...

Лавров исключил изменение политики США по Украине при президентстве Трампа

Лавров исключил изменение политики США по Украине при президентстве Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News в ходе своего визита в Нью-Йорк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх