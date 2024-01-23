Лавров исключил изменение политики США по Украине при президентстве Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News в ходе своего визита в Нью-Йорк.
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