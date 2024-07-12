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Власти: побороть пробки в Краснодаре удастся только через 10 лет

Власти: побороть пробки в Краснодаре удастся только через 10 лет

Нагрузка на дороги краевой столицы в 2,5 раза превышает норму.Строительство новых транспортных развязок в Краснодаре, которые могли бы решить проблему пробок, займёт около 10 лет.

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