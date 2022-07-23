FP назвал итоги поездки Путина на Ближний Восток успешнее результатов Байдена

Президент России Владимир Путин остается «способным игроком» на Ближнем Востоке, это продемонстрировали результаты визита российского лидера в регион, в противовес можно поставить тур по ближневосточным странам главы Соединенных Штатов Джо Байдена.
Президент России Владимир Путин остается «способным игроком» на Ближнем Востоке, это продемонстрировали результаты визита российского лидера в регион, в противовес можно поставить тур по ближневосточным странам главы Соединенных Штатов Джо Байдена.
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