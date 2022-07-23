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FP назвал итоги поездки Путина на Ближний Восток успешнее результатов Байдена

FP назвал итоги поездки Путина на Ближний Восток успешнее результатов Байдена

Президент России Владимир Путин остается «способным игроком» на Ближнем Востоке, это продемонстрировали результаты визита российского лидера в регион, в противовес можно поставить тур по ближневосточным странам главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

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