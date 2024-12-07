О чем Ирина Влах попросила Игоря Гросу

Председатель Республиканской партии Inima Moldovei, бывший башкан АТО Гагаузия Ирина Влах в открытом письме к председателю парламента Игорю Гросу предложила ему публично взять на себя обязательство инициировать процедуры, необходимые для проведения консультативного референдума по вопросу нейтралитета в 2025 году одновременно с парламентскими выборами.