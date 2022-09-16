МАРЬИНА РОЩА

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История района: Фёдор Достоевский провёл подростковые годы в Марьиной роще

История района: Фёдор Достоевский провёл подростковые годы в Марьиной роще

Фото: Роман БалаевПервые шестнадцать лет жизни Фёдор Достоевский провёл в Марьиной роще. Точнее, на Новой Божедомке (сейчас улица Достоевского), где во флигеле Мариинской больницы для бедных жила многодетная семья лекаря Михаила Достоевского.

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