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Как бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником главы итальянского военного ведомства

Как бывший министр обороны Украины Михаил Федоров стал советником главы итальянского военного ведомства

Назначение Михаила Федорова советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций стало одним из заметных кадровых решений европейской военной политики.

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