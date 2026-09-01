Министр финансов России  Антон Силуанов: процентные расходы на госдолг выросли на 50% за четыре года

Министр финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20 в американском Ашвилле: Процентные расходы стран мира на обслуживание госдолга за четыре года выросли на 50%, заявил глава Минфина.
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