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Аргументы недели

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Министр финансов России  Антон Силуанов: процентные расходы на госдолг выросли на 50% за четыре года

Министр финансов России  Антон Силуанов: процентные расходы на госдолг выросли на 50% за четыре года

Министр финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20 в американском Ашвилле: Процентные расходы стран мира на обслуживание госдолга за четыре года выросли на 50%, заявил глава Минфина.

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