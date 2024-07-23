Хронический алкоголизм стали чаще регистрировать в Карелии

В прошлом году больше 90% обратившихся к врачам с алкогольной зависимостью взяты на учет На заседании правительства Карелии обсуждали здоровье населения, меры профилактики и увеличения продолжительности жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии