Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

Скриншот видео Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командования по текущей обстановке в зоне спецоперации и характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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