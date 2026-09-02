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Шоу-бизнес: Новый мужчина Дарьи Мороз – кто он, и Почему главная «содержанка» страны скрывает отношения с продюсером

Шоу-бизнес: Новый мужчина Дарьи Мороз – кто он, и Почему главная «содержанка» страны скрывает отношения с продюсером

Личная жизнь Дарьи Мороз постоянно вызывает повышенный интерес публики. Однако актриса старается держать подробности при себе, она не балует журналистов пикантными рассказами о своих встречах и расставаниях.

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