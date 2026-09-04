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В Алтайском крае мужчину будут судить за покушение на двойное убийство

В Алтайском крае мужчину будут судить за покушение на двойное убийство

Во время ссоры мужчина взял ружье и несколько раз выстрелил в своих оппонентов В Алтайском крае перед судом предстанет 30-летний житель Солонешенского района, обвиняемый в покушении на убийство двух человек.

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