Тренер "Ариса" Шпилевский заявил, что Кокорин готов сыграть в Лиге Европы

Главный тренер кипрского "Ариса" Алексей Шпилевский заявил, что состояние здоровья российского нападающего команды Александра Кокорина позволяет ему принять участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Бетиса".
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