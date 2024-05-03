Омич, который за миллион нанял киллера для убийства жены (она осталась жива), получил 9 лет колонии строгого режима.
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Омич, который за миллион нанял киллера для убийства жены (она осталась жива), получил 9 лет колонии строгого режима.