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36 очков Энтони Эдвардса и трипл-дабл Джулиуса Рэндла позволили «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт» в 3-м матче серии

Защитник «Вулвс» Энтони Эдвардс провел на площадке 44 минуты и набрал 36 очков, реализовав 13 из 28 бросков с игры, 5 из 14 из-за дуги и 5 из 8 штрафных.

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