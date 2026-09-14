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Корпоративные облигации на ММВБ торгуются в минусе

Корпоративные облигации на ММВБ торгуются в минусе

Наиболее ликвидные корпоративные облигации на Московской бирже, такие как Борец Капитал 001Р-05, Полюс ПБО-04 и АФК Система, потеряли по 0,1% стоимости.

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