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STS Digital запускает Smart Bitcoin для институциональных инвесторов

STS Digital запускает Smart Bitcoin для институциональных инвесторов

Компания STS Digital, специализирующаяся на деривативах цифровых активов, представила новое направление Quantitative Investment Strategies (QIS) — системные стратегии с заранее установленными правилами управления рисками и ребалансировки.

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