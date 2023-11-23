Озеро Озерейка в Новороссийске превратилось в черную жижу с пеной

Озеро Озерейка в Новороссийске превратилось в черную жижу с пенойСпециалисты лаборатории Краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга прибыли в Новороссийск, где возьмут пробы из вдруг почерневшей реки Озерейки.