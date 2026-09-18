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МОСИНФОРМ

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Цифровые разработки Москвы представили на выставке «Иннопром. Индия»

Цифровые разработки Москвы представили на выставке «Иннопром. Индия»

Цифровой двойник Москвы, городские решения на основе искусственного интеллекта, облачную платформу «Мос.

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