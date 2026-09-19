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«Гаилә белән сайлыйбыз» бәйгесендә икенче автомобильне Миләүшә Гобәйдуллина отты

«Гаилә белән сайлыйбыз» бәйгесендә икенче автомобильне Миләүшә Гобәйдуллина отты

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотобәйгесендә икенче Sollers ST8 автомобилен Казан шәһәреннән Миләүшә Гобәйдуллина отты.

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