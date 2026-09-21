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ТАСС

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Жителя Донецка задержали за подготовку теракта у избирательного участка

Жителя Донецка задержали за подготовку теракта у избирательного участка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка, готовившего по заданию СБУ теракт возле избирательного участка при массовом скоплении людей в день голосования.

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