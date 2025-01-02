В Республике Мордовия Полицейский Дед Мороз и активисты «Движения первых» и «Молодой Гвардии» пожелали водителям и пешеходам безопасных дорог

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ковылкинский» и активисты молодежных движений «Молодая Гвардия» и «Движение первых» поздравили жителей и гостей Ковылкинского района с Новым годом.
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