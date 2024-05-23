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Закон, порядок, государство

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В Татарстане прошел Республиканский конкурс отрядов профилактики правонарушений образовательных организаций

В Татарстане прошел Республиканский конкурс отрядов профилактики правонарушений образовательных организаций

Республиканский конкурс отрядов профилактики правонарушений образовательных учреждений проводится по инициативе Кабинета Министров Республики Татарстан, организаторами выступают Министерство внутренних дел по Республике Татарстан и Министерство образования и науки РТ.

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