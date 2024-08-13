Врач Махкамова: пропавшая после 40 дальнозоркость может указывать на катаракту

Катаракта – одно из самых частых возрастных заболеваний глаз, развивающихся после 40 лет. Обычно оно проходит бессимптомно, однако если пациенту с дальнозоркостью начинает казаться, что зрение восстановилось, то это первый признак начала заболевания.