Врач Махкамова: пропавшая после 40 дальнозоркость может указывать на катаракту

Катаракта – одно из самых частых возрастных заболеваний глаз, развивающихся после 40 лет. Обычно оно проходит бессимптомно, однако если пациенту с дальнозоркостью начинает казаться, что зрение восстановилось, то это первый признак начала заболевания.
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