Суд арестовал счета экс-замглавы правительства Омской области

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Суд принял решение об аресте четырех банковских счетов бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщает 4 января ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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