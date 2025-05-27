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Царьград

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Оператор дрона ВСУ попросил о пощаде русских охотников за БПЛА

Оператор дрона ВСУ попросил о пощаде русских охотников за БПЛА

Украинский военнослужащих отправляют в пехоту за потерю беспилотников.Украинский оператор БПЛА обратился к ВС России с просьбой о пощаде, сообщил телеграм-канал «Северный ветер», близкий к группировки войск «Север».

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