Оператор дрона ВСУ попросил о пощаде русских охотников за БПЛА

Украинский военнослужащих отправляют в пехоту за потерю беспилотников.Украинский оператор БПЛА обратился к ВС России с просьбой о пощаде, сообщил телеграм-канал «Северный ветер», близкий к группировки войск «Север».
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