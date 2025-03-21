Владимир Путин рассказал, что думает о партии «Новые люди»

В Москве прошёл съезд партии «Новые люди». С пятилетием партию поздравили первые лица страны. Президент Владимир Путин подчеркнул, что партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы неравнодушных и энергичных людей.
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