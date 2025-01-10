Посольство РФ: Британия "не утратила аппетит" к разжиганию конфликтов

Великобритания не утратила аппетит к разжиганию конфликтов и стравливанию народов. Об этом сообщили в посольстве РФ в Соединенном королевстве после выступления главы британского МИД Дэвида Лэмми в Форин оффисе 9 января.
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