Власти Перми предложили ввести льготу на парковку для электрокаров

Власти Перми предложили улучшить условия парковки для владельцев электромобилей. По инициативе главы города Эдуарда Соснина разработан проект, который предполагает предоставление права бесплатной парковки в течение двух часов после въезда.
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