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Газета.ру

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Политолог Клинцевич: с Россией можно договориться

Политолог Клинцевич: с Россией можно договориться

Президент США Дональд Трамп просит помочь с поставками дизеля на мировой рынок. Когда нужно сдержать цены на топливо, выясняется, что без России решить эту задачу гораздо сложнее, чем рассуждать о ее «изоляции», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, действительный государственный советник РФ Андрей Клинцевич.

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