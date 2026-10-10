Президент США Дональд Трамп просит помочь с поставками дизеля на мировой рынок. Когда нужно сдержать цены на топливо, выясняется, что без России решить эту задачу гораздо сложнее, чем рассуждать о ее «изоляции», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, действительный государственный советник РФ Андрей Клинцевич.
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