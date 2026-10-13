Пьяная драка с ребенком на руках: в Анапе после конфликта подали пять заявлений

Пьяная драка с ребенком на руках: в Анапе после конфликта подали пять заявленийПрогулка на катере по анапскому побережью должна была стать приятным завершением дня, но для нескольких человек она закончилась совсем иначе.
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