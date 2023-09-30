Страна и люди
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Страна и люди

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В Германии заявили, что ВСУ сможет атаковать ракетами Taurus территории РФ

В Германии заявили, что ВСУ сможет атаковать ракетами Taurus территории РФ

Председатель комитета Бундестага по обороне от Свободной демократической партии ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необходимости как можно быстрее поставить ракеты Taurus Украине и сочла легитимным их использование для ударов по военным объектам на территории России.

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