В Германии заявили, что ВСУ сможет атаковать ракетами Taurus территории РФ

Председатель комитета Бундестага по обороне от Свободной демократической партии ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о необходимости как можно быстрее поставить ракеты Taurus Украине и сочла легитимным их использование для ударов по военным объектам на территории России.