ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на президентских выборах

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, одержал победу на состоявшихся выборах главы государства, сообщил на пресс-конференции председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
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