«Одиссея» Кристофера Нолана наконец вышла в России. Чем удивляет и шокирует самый скандальный блокбастер года?

До российского параллельного проката наконец-то добралась «Одиссея» Кристофера Нолана, заставившая весь мир спорить об античности экранизация поэмы Гомера с целой россыпью звезд в диапазоне от Мэтта Дэймона до Лупиты Нионго.
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