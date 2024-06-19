Ученые обнаружили древнейшее в мире жидкое вино

Вино в стеклянном сосуде / © Juan Manuel Román Согласно статье, опубликованной в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports, в одной из гробниц археологи обнаружили свинцовый ящик, внутри которого находился стеклянный сосуд с красноватой жидкостью.
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