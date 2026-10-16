Применение авиабомб MOAB («мать всех бомб») и FOAB («папа всех бомб») приведет к сопоставимым с ядерным оружием разрушениям, но без долгосрочного загрязнения местности.
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