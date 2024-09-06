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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Тюкавина: «Футбол – это кайф, эмоции, а уже потом слава, почет и деньги. У наших игроков часто линейка приоритетов начинается с конца – деньги в первую очередь, до футбола не доходит»

– Вы говорите, что не видите игры «Динамо». Матч с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России тоже нельзя назвать игрой? – Мне как раз больше всего удовольствия доставляет игра молодежи «Динамо» в Кубке.

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