Хирург рассказал, кому на самом деле показана ринопластика Ринопластика показана при храпе, врожденных аномалиях и травмах носа, таких как перелом или ушиб, поделился пластический хирург Тигран Алексанян.
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