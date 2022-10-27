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Эксперт рассказал о выгоде для Израиля от возможной помощи Украине

Эксперт рассказал о выгоде для Израиля от возможной помощи Украине

Израиль дал мощный крен в сторону коллективного Запада. Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня рассказал в беседе с «Известиями», в чем выгода для Израиля в возможной военной помощи Украине.

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