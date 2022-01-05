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Собственнице снесенного дома на Черниговской грозит крупный штраф

Собственнице снесенного дома на Черниговской грозит крупный штраф

По данным минграда, данное здание (бывший доходный дом И.Д. Калашникова) является нежилым. Оно не имеет статуса памятника, но при этом относится к градообразующим объектам, обладает историко-архитектурной и архитектурно-художественной ценностью.

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