Собственнице снесенного дома на Черниговской грозит крупный штраф

По данным минграда, данное здание (бывший доходный дом И.Д. Калашникова) является нежилым. Оно не имеет статуса памятника, но при этом относится к градообразующим объектам, обладает историко-архитектурной и архитектурно-художественной ценностью.
По данным минграда, данное здание (бывший доходный дом И.Д. Калашникова) является нежилым. Оно не имеет статуса памятника, но при этом относится к градообразующим объектам, обладает историко-архитектурной и архитектурно-художественной ценностью.
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