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Известный американский блогер Джо Роган заявил, что Байден «не в себе»

Известный американский блогер Джо Роган заявил, что Байден «не в себе»

Американский блогер и автор подкаста The Joe Rogan Experience на платформе Spotify Джо Роган раскритиковал президента США и его администрацию, заявив, что этнокультурные различия — отвлекающий маневр.

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