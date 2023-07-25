«Заметное продвижение»: Путин назвал лидирующие отрасли в экономике РФ

За прошедший год ВВП России сократился на 2,1%, а за январь-май текущего года он уже вырос на 0,6%, причем с каждым месяцем темпы ускорялись: по итогам мая – до 5,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.