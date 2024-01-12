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Мировое обозрение

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Украинский солдат обвинил руководителей Минобороны и СБУ в некомпетентности

Украинский солдат обвинил руководителей Минобороны и СБУ в некомпетентности

Военнослужащий Вооружённых сил Украины Юрий Касьянов в интервью украинскому «Радио NV» заявил, что руководители, которые занимаются администрированием поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для вооруженных сил страны, неграмотны и не разбираются в этой сфере.

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