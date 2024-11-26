Первая в мире предпродажа игровых портативных устройств на базе Ryzen AI

Новые портативные ПК высокого класса не за горами - окно предварительной продажи OneXPlayer OneXFly F1 Pro, первого в мире портативного игрового ПК на базе AMD Ryzen AI 300, открыто до конца ноября, согласно официальному листингу магазина OneXPlayer.
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