SHAMAN впечатляет экстремальными танцами на стеклах в Кремле и поездками в метро Елена ГалицкаяНа прошлой неделе в Государственном Кремлевском Дворце состоялся сольный концерт SHAMAN, который оказался невероятным событием для поклонников исполнителя.