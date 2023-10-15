SHAMAN впечатляет экстремальными танцами на стеклах в Кремле и поездками в метро Елена ГалицкаяНа прошлой неделе в Государственном Кремлевском Дворце состоялся сольный концерт SHAMAN, который оказался невероятным событием для поклонников исполнителя.
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