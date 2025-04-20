Пасхальное перемирие: Киев играет фактами. ВСУ не прекратят огонь

Юрий Золотарев "Перемирие" с НЕлюдьми - фикция, но ТАК НАДО из соображений политики. А вообще нужно всю бандерносволоту смешивать с го-ном (ее собственным), как она того и заслуживает!

Михалыч Если в 0.00 21 апреля не будет сокрушительного удара по окраине, то мы будем терпильными дураками. Э такую слабость Запад НЕ ПРОЩАЕТ!!!