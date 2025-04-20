В 18:00 всё изменилось: Путин остановил боевые действия. "Калибр" разнёс новое оружие. Горячая сводка СВО Верховный главнокомандующий объявил: прекратить огонь.
Пасхальное перемирие: Киев играет фактами. ВСУ не прекратят огонь
Комментарии
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Юрий Золотарев
"Перемирие" с НЕлюдьми - фикция, но ТАК НАДО из соображений политики. А вообще нужно всю бандерносволоту смешивать с го-ном (ее собственным), как она того и заслуживает!
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10 час.
Михалыч
Если в 0.00 21 апреля не будет сокрушительного удара по окраине, то мы будем терпильными дураками. Э такую слабость Запад НЕ ПРОЩАЕТ!!!
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9 час.
Николай Арзамасцев
Пусть кукарекают, что хотят, НО факт, что за 30 дней трамповского "перемирия" не был уничтожен ни один энергообъект Украины - налицо, и пусть попробуют опровергнуть! Факт, что с 18-00 19.04.25 Россия в одностороннем порядке объявила "Пасхальное перемирие" и прекратила огонь, подтверждён военными ВСУ, и пусть теперь попробуют опровергнуть!
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8 час.
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