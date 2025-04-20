Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пасхальное перемирие: Киев играет фактами. ВСУ не прекратят огонь

Пасхальное перемирие: Киев играет фактами. ВСУ не прекратят огонь

В 18:00 всё изменилось: Путин остановил боевые действия. "Калибр" разнёс новое оружие. Горячая сводка СВО   Верховный главнокомандующий объявил: прекратить огонь.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
&quot;Перемирие&quot; с НЕлюдьми - фикция, но ТАК НАДО из соображений политики. А вообще нужно всю бандерносволоту смешивать с  го-ном (ее собственным), как она того и заслуживает!
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10 час.
Михалыч
Если в 0.00 21 апреля не будет сокрушительного удара по окраине, то мы будем терпильными дураками. Э такую слабость Запад НЕ ПРОЩАЕТ!!!
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9 час.
Николай Арзамасцев
Пусть кукарекают, что хотят, НО факт, что за 30 дней трамповского &quot;перемирия&quot; не был уничтожен ни один энергообъект Украины - налицо, и пусть попробуют опровергнуть! Факт, что с 18-00 19.04.25 Россия в одностороннем порядке объявила &quot;Пасхальное перемирие&quot; и прекратила огонь, подтверждён военными ВСУ, и пусть теперь попробуют опровергнуть!
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8 час.
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