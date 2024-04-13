У «Гризлис» было 13 игроков в списке травмированных на матч с «Лейкерс»

В преддверии пятничного матча с «Лейкерс» в списке травмированных у «Гризлис» были указаны 13 игроков: Джа Морэнт, Джарен Джексон-младший, Десмонд Бэйн, Маркус Смарт, Санти Альдама, Деррик Роуз, Брэндон Кларк, Люк Кеннард, Заир Уильямс, Джон Кончар, Ламар Стивенс, Юта Ватанабе и Винс Уильямс-младший.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии